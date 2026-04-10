In un’aula di tribunale sono stati ascoltati i genitori di alcuni studenti vittime di abusi da parte di una docente in una scuola di Castellammare. Uno di loro ha descritto un episodio in cui il figlio, dopo una crisi di panico, ha confidato le violenze subite durante le lezioni e l’uso del cellulare. La vicenda ha suscitato grande shock tra le persone presenti, portando alla luce un ambiente scolastico descritto come un “inferno” dai familiari.

«Solo dopo una crisi di panico più pesante delle altre, mio figlio mi ha raccontato tutto quello che accadeva quando era a scuola e quando aveva il cellulare tra le mani. Chat, video pornografici e racconti intimi che ci hanno aperto le porte dell’inferno». Un’aula scolastica trasformata, secondo le accuse emerse in aula, in un luogo lontano da qualsiasi funzione educativa. È la «saletta» della scuola di Scanzano, a Castellammare, oggi al centro di un processo che prova a ricostruire una vicenda dai contorni estremamente gravi. La docente di sostegno è stata rinviata a giudizio con accuse pesanti legate a comportamenti a sfondo sessuale nei confronti di alcuni studenti. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Figli molestati dalla prof a Castellammare, in aula lo choc dei genitori: «La scuola era un inferno»

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Colleferro. Venerdì 6 Marzo in Aula Consiliare, importante incontro pubblico sul tema “La forza dei genitori per lo sport – La loro voce conta! Partnership Genitori–Allenatori”Cronache Cittadine COLLEFERRO – Venerdì 6 Marzo alle ore 17 nella Sala Consiliare di Palazzo Morandi a Colleferro avrà luogo un interessante...

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Avere figli oggi, in Italia, può significare essere più esposti alla vulnerabilità. In un momento in cui il costo della vita continua ad aumentare, i dati diffusi oggi dall’ISTAT dimostrano che il rischio di povertà o esclusione sociale cresce tra le famiglie con figli mino - facebook.com facebook