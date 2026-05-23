A Castellammare di Stabia, durante controlli su larga scala sono stati scoperti un gazebo costruito illegalmente e lavori non conformi alle norme. Sono state emesse sanzioni amministrative e sequestrati materiali utilizzati per il gazebo. Sono stati inoltre riscontrati casi di lavoro nero. Sono stati effettuati anche interventi di taglio di alcuni alberi, che sono stati successivamente denunciati. L’operazione ha coinvolto diverse forze dell’ordine e ha portato a sequestri e sanzioni.

Castellammare di Stabia, controlli su larga scala: gazebo abusivo, lavoro nero, sanzioni e sequestri durante l’operazione. Castellammare, controlli a largo raggio sul territorio. Operazione a largo raggio a Castellammare di Stabia, dove Carabinieri e Polizia Municipale, con il supporto del NAS e del NIL di Napoli, hanno eseguito una serie di controlli mirati su attività commerciali e territorio. Nel corso delle verifiche, i militari si sono trovati di fronte a una situazione che ha immediatamente fatto scattare interventi e provvedimenti. A diffondere la notizia il Comando Provinciale Carabinieri di Napoli. Gazebo abusivo e alberi tagliati sul marciapiede. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Castellammare, alberi tagliati per un gazebo: denunce e sequestri

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