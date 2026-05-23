Castelfranco Emilia raffica di controlli in centro | denunciati due stranieri irregolari

Notizia in breve

I controlli interforze di ieri pomeriggio a Castelfranco Emilia si sono concentrati su immigrazione clandestina e spaccio. Durante le operazioni sono stati denunciati due stranieri irregolari. Le forze dell’ordine hanno effettuato verifiche in diverse zone del centro, identificando soggetti senza permesso di soggiorno e segnalando attività di spaccio. Nessun altro dettaglio riguardo alle persone coinvolte o alle modalità delle operazioni è stato comunicato.