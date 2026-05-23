Castelfranco Emilia raffica di controlli in centro | denunciati due stranieri irregolari

Da modenatoday.it 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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I controlli interforze di ieri pomeriggio a Castelfranco Emilia si sono concentrati su immigrazione clandestina e spaccio. Durante le operazioni sono stati denunciati due stranieri irregolari. Le forze dell’ordine hanno effettuato verifiche in diverse zone del centro, identificando soggetti senza permesso di soggiorno e segnalando attività di spaccio. Nessun altro dettaglio riguardo alle persone coinvolte o alle modalità delle operazioni è stato comunicato.

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Immigrazione clandestina e spaccio. Si sono concentrati su questi reati i controlli interforze di ieri pomeriggio a Castelfranco Emilia. L'operazione rientra nell'ambito di una precisa intensificazione del controllo del territorio disposta dal Questore di Modena, Lucio Pennella.L'attività ha. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

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