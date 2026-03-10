Controlli dei carabinieri raffica di denunce | tra irregolari alcol coltelli e documenti falsificati

Durante un servizio straordinario di controllo del territorio, i carabinieri della Compagnia di Forlì hanno denunciato sette persone. Le infrazioni riscontrate includono irregolarità amministrative, guida in stato di ebbrezza, possesso di coltelli e documenti falsificati. L’operazione ha coinvolto diverse zone della città, con controlli mirati e verifiche sui documenti delle persone fermate.

Nel corso del servizio è stato anche segnalato alla Prefettura di Forlì-Cesena, come assuntore di sostanze stupefacenti, un giovane che è stato trovato in possesso di modica quantità di hashish E' di sette denunce il bilancio di un servizio straordinario di controllo del territorio svolto dai carabinieri della Compagnia di Forlì. Un automobilista è finito nei guai per guida in stato di ebbrezza dopo esser stato sorpreso con un tasso alcolemico superiore a quello consentito dalla legge. La patente di guida è stata ritirata per la successiva sospensione da parte della Prefettura ed il veicolo sottoposto a sequestro per la successiva confisca. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

