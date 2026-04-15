Raffica di controlli in centro Due denunciati dalla polizia

Negli ultimi giorni, le forze dell'ordine hanno intensificato i controlli nel centro cittadino, concentrandosi soprattutto durante i fine settimana e nelle aree considerate più problematiche. Durante queste operazioni, sono state identificate diverse situazioni di irregolarità e sono state denunciate due persone. Le verifiche sono state svolte con l’obiettivo di garantire maggiore sicurezza e ordine pubblico nelle zone più affollate e sensibili della città.

Raffica di controlli della polizia nelle ultime settimane, soprattutto nel weekend e nelle zone di maggior criticità. In tutto sono state identificate oltre cento persone e sono stati controllati molteplici veicoli. Durante le verifiche la squadra volante ha rintracciato un cittadino nigeriano, in possesso di alcune dosi di sostanza stupefacente già confezionate per essere spacciate. I controlli si sono concentrati soprattutto nella zona di viale Vittorio Veneto, oggetto di diversi esposti da parte dei cittadini. In questa zona sempre le volanti hanno rintracciato un cittadino extracomunitario risultato destinatario di un’ordinanza di aggravamento della pena richiesta dalla Divisione Anticrimine della Questura di Prato.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Raffica di controlli in centro . Due denunciati dalla polizia Raffica di controlli a a Pozzuoli, Licola e a Monterusciello: tra i 12 denunciati anche due 16enniCarabinieri impegnati in un servizio straordinario di controllo del territorio a Pozzuoli, Licola e a Monterusciello. Leggi anche: Monza e sicurezza urbana, raffica di controlli della polizia in centro e nella zona della Stazione