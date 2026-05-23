La scuola Don Ferrari di Castel Goffredo ha adottato misure per diventare più sostenibile, riducendo i consumi energetici e risparmiando circa 30 mila euro all’anno. Sono state installate tecnologie che migliorano l’efficienza energetica, contribuendo a un consumo quasi zero. Si tratta di interventi che coinvolgono sistemi di illuminazione e isolamento termico, senza modificare la struttura dell’edificio. Non sono ancora noti i dettagli su come questa riduzione influenzerà i servizi locali.

? Domande chiave Come influenzerà il risparmio di 30 mila euro i servizi locali?. Quali tecnologie hanno reso la scuola un edificio a consumo quasi zero?. Come sono stati gestiti i lavori per non disturbare i bambini?. Perché questo investimento regionale è considerato un modello per il territorio?.? In Breve Finanziamento regionale da 995 mila euro per la riqualificazione energetica NZEB.. Risparmio annuo stimato di 30 mila euro per le casse del Comune.. L'assessore Ploia coordina i lavori con l'ufficio tecnico e il personale scolastico.. Interventi includono cappotto termico, nuovi serramenti e installazione pannelli fotovoltaici.. A Castel Goffredo, la Scuola dell’Infanzia Don Ferrari di via Leonardo da Vinci si trasforma in un edificio a consumo energetico quasi zero grazie a un finanziamento regionale da 995 mila euro. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Castel Goffredo: la scuola Don Ferrari diventa green e risparmia 30mila €

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