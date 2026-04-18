La Scuola si fa Green | all’Istituto G Moscati la Giornata della Terra diventa Azione Concreta con la Raccolta RAEE

In occasione della Giornata Mondiale della Terra, l’Istituto Comprensivo “G. Moscati” ha organizzato una giornata dedicata alla tutela ambientale. Durante l’evento, gli studenti hanno partecipato a una raccolta di rifiuti elettronici e apparecchiature di scarto, chiamate RAEE. L’iniziativa mira a sensibilizzare i giovani sull’importanza di smaltire correttamente i rifiuti tecnologici e a promuovere comportamenti più responsabili nei confronti dell’ambiente.

Tempo di lettura: 2 minuti In occasione della Giornata Mondiale della Terra, l’Istituto Comprensivo “G. Moscati” di Benevento riafferma il proprio impegno per la sostenibilità ambientale. Martedì 22 aprile 2026, la scuola trasformerà i propri spazi in un hub per l’ecologia attiva, ospitando un’importante iniziativa di raccolta e sensibilizzazione sui rifiuti RAEE (Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche). L’evento nasce con l’obiettivo di educare le nuove generazioni al valore dell’economia circolare, trasformando quello che comunemente consideriamo “rifiuto” in una risorsa preziosa per il pianeta attraverso il corretto smaltimento e il recupero dei materiali.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - La Scuola si fa Green: all’Istituto “G. Moscati” la Giornata della Terra diventa Azione Concreta con la Raccolta RAEE Notizie correlate Kallas a Bucha: la memoria diventa azione concretaLa Vicepresidente della Commissione Europea e Alto Rappresentante per gli Affari Esteri, Kaja Kallas, ha raggiunto Bucha il 30 marzo 2026. Leggi anche: Raccolta RAEE in Campania, Caserta fa da traino ma la regione resta ultima in Italia Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Giornata Internazionale del Pianeta Terra (Earth Day) 2026 alla Federico II; Giornata Mondiale della Terra 2026: attività e idee per educare i bambini alla sostenibilità - - Explora; Giornata internazionale della Terra, 500 studenti e studentesse delle scuole trentine in sfilata a Trento il prossimo 22 aprile; Insieme per il clima, gli studenti protagonisti della manifestazione per l’ambiente. Giornata della Terra, nel mondo 10mila eventi di puliziaIl 22 aprile prossimo si celebra la 56/a Giornata mondiale dell'Ambiente con il tema il nostro potere, il nostro pianeta. Oltre 10. (ANSA) ... ansa.it Giornata della Terra, torna la Green week dell'Università di FirenzeDal 18 al 24 aprile quarta edizione della Unifi Green week, iniziativa che trasforma l'Ateneo fiorentino in un laboratorio di idee, pratiche e partecipazione: promossa dal Green office di Unifi in c ... ansa.it lTante le iniziative promosse in occasione della Giornata mondiale della terra del 22 aprile. Per la LAV - Lega antivivisezione gli appuntamenti in programma dal 18 al 24 aprile sono «un’occasione importante per scoprire l’alimentazione vegetale e riflettere s facebook