La scuola Mapelli di Cederna sta per ricevere un impianto fotovoltaico grazie a un finanziamento provinciale destinato alla comunità energetica locale. L’installazione prevede 266 pannelli solari posizionati sul tetto dell’edificio. La comunità energetica di Cederna, nota come Cer Amendola, ha ottenuto il contributo per finanziare questa iniziativa, che coinvolge direttamente l’istituto scolastico.

La comunità energetica di Cederna, nota come Cer Amendola, ha ottenuto il finanziamento provinciale per installare un impianto fotovoltaico sul tetto dell’istituto Mapelli. L’iniziativa, che punta a trasformare la scuola in una fonte di energia rinnovabile, vedrà l’attivazione della struttura entro ottobre grazie alla forza di un’aggregazione nata nel 2024 per volontà dei cittadini. Il progetto prevede la posa di 266 pannelli solari sulla copertura scolastica, con una capacità tecnologica pari a 119 kw. I lavori di progettazione e montaggio sono affidati alla società di Trento guidata dall’ingegnere Ghilardi, che si occuperà di rendere operativa la centrale entro i prossimi due mesi. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Scuola Mapelli diventa green: 266 pannelli per l’energia di tutti

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