Nella notte a Torre Canne, frazione di Fasano, un uomo di 41 anni è stato ucciso durante una lite all’interno di una villetta situata nella zona periferica della località costiera. La discussione è culminata con l’uso di un cacciavite, che ha provocato il decesso della vittima. Nelle ore successive, le forze dell’ordine hanno arrestato l’autore del gesto.

AGI - Omicidio a Brindisi. Un uomo di 41 anni è stato ucciso la notte scorsa a Torre Canne, frazione di Fasano, nel Brindisino, al termine di una violenta lite avvenuta all’interno di una villetta nella zona periferica della località costiera. Le indagini della Procura di Brindisi La vittima, originaria di Brindisi e con precedenti, sarebbe stata colpita più volte con un cacciavite. L’ aggressione si sarebbe consumata al culmine di un diverbio con un altro uomo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Fasano, che hanno avviato immediatamente le indagini, coordinate dalla procura di Brindisi. Arrestato il presunto autore dell'omicidio .🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Dopo una lite uccide il 'rivale' con un cacciavite, arrestato nel Brindisino

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