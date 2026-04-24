Un episodio di violenza si è verificato in un locale di Brugherio, dove un uomo ha aperto il fuoco con una pistola contro un rivale. Un ventenne è stato arrestato con l’accusa di stalking, mentre le forze dell’ordine stanno indagando sui motivi dell’agguato. Non è ancora chiaro se l’aggressore abbia seguito le vittime all’interno del bar o se li avesse già incontrati in precedenza nel locale.

Potrebbe averli seguiti passo passo sin dentro al bar. Oppure li aveva già visti altre volte darsi appuntamento proprio in quel posto e sapeva dove trovarli. La ragazza, la sua ex, pare avesse già notato questo modo di comportarsi e angosciata lo avesse segnalato alle forze dell’ordine. Comunque nella mattina presto di sabato scorso, quando probabilmente meno pensavano di correre pericoli, lui, l’ex fidanzato trasformato in stalker violento, è entrato nello stesso bar, ha estratto una pistola e con il calcio dell’arma ha colpito violentemente alla nuca il suo rivale. Quello che aveva osato rubargli la fidanzata. Scene da Far West, che per fortuna non sono sfociate in qualcosa di ancora più grave quelle andate in scena l’altro giorno in un bar di Brugherio e su cui i carabinieri stanno ancora lavorando per chiarirne i dettagli.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - L’agguato in un locale di Brugherio. Aggredisce il rivale con la pistola. Ventenne arrestato per stalking

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