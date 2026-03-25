Sicurezza nelle zone scolastiche | Affianchiamo i volontari anziani alle pattuglie della polizia locale

Nelle strade di Cesenatico la presenza della polizia locale appare ridotta rispetto al passato, con meno pattuglie in circolazione. Per rafforzare la sicurezza nelle aree scolastiche, è stato deciso di affiancare i volontari anziani alle pattuglie della polizia. Questa scelta mira a garantire una maggiore vigilanza e tutela degli studenti durante l’ingresso e l’uscita dalle scuole.

Agli occhi dei cesenati sembra diminuire sempre più, a piedi nelle strade della città, la presenza della polizia locale, i vecchi vigili urbani che un tempo, presidiavano gli incroci più critici. Figure familiari, soprattutto davanti alle scuole, dove al mattino regolavano il traffico e garantivano sicurezza durante l’ingresso degli studenti. Oggi quella presenza si è un poco rarefatta, lasciando spazio a una sensazione diffusa di minore controllo e tutela nei momenti più delicati della giornata. C’è chi se ne duole, ad esempio nella zona pericolosa di via Benedetto Croce, dove fino a qualche anno fa i vigili regolavano il traffico all’ingresso delle scuole. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Sicurezza nelle zone scolastiche: "Affianchiamo i volontari anziani alle pattuglie della polizia locale" Articoli correlati Saronno, nuovo Piano sicurezza: 60mila euro per più pattuglie, straordinari alla Polizia locale e unità cinofilaI veicoli moderni devono superare regolarmente i test sulle emissioni per garantire che rispettino le… Nel panorama della sanità lombarda, CEDAM... Cislago, pattuglie serali della Polizia Locale fino a mezzanotteIl 4 febbraio si celebra la Giornata Mondiale contro il Cancro, un’occasione importante per sensibilizzare… I veicoli moderni devono superare... Contenuti utili per approfondire Sicurezza nelle zone scolastiche... Temi più discussi: Sicurezza nelle zone scolastiche: Affianchiamo i volontari anziani alle pattuglie della polizia locale; Più di 155 mila euro per mettere in sicurezza l'accesso alle scuole e agli impianti sportivi; Nuove zone 30 a Genova per la sicurezza stradale: ecco dove; Sicurezza stradale, il Comune: Incidenti diminuiti del 20%. Sicurezza nelle scuole: OPI Arezzo premia 100 operatori del progetto Sicurezza 0-6Arezzo, 23 marzo 2026 – Cento tra insegnanti e collaboratori scolastici pronti a intervenire in caso di emergenza, trasformando le scuole del territorio in presidi di primo soccorso. Si conclude con u ... lanazione.it Sicurezza stradale, diminuito il numero di incidenti: quasi 29mila servizi dedicati alla Polizia LocaleNon solo controlli, ma anche politiche mirate alla realizzazione di Zone 30 e scolastiche e all’implementazione della segnaletica verticale e orizzontale. lavocedigenova.it Libano, Israele alza il tiro: “Una zona di sicurezza a sud del fiume Litani” x.com A Castellanza oltre 150 studenti imparano la sicurezza su bici e monopattini con esperti. - facebook.com facebook