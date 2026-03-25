Sicurezza nelle zone scolastiche | Affianchiamo i volontari anziani alle pattuglie della polizia locale

Da ilrestodelcarlino.it 25 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nelle strade di Cesenatico la presenza della polizia locale appare ridotta rispetto al passato, con meno pattuglie in circolazione. Per rafforzare la sicurezza nelle aree scolastiche, è stato deciso di affiancare i volontari anziani alle pattuglie della polizia. Questa scelta mira a garantire una maggiore vigilanza e tutela degli studenti durante l’ingresso e l’uscita dalle scuole.

Agli occhi dei cesenati sembra diminuire sempre più, a piedi nelle strade della città, la presenza della polizia locale, i vecchi vigili urbani che un tempo, presidiavano gli incroci più critici. Figure familiari, soprattutto davanti alle scuole, dove al mattino regolavano il traffico e garantivano sicurezza durante l’ingresso degli studenti. Oggi quella presenza si è un poco rarefatta, lasciando spazio a una sensazione diffusa di minore controllo e tutela nei momenti più delicati della giornata. C’è chi se ne duole, ad esempio nella zona pericolosa di via Benedetto Croce, dove fino a qualche anno fa i vigili regolavano il traffico all’ingresso delle scuole. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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