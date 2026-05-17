La polizia locale è già al lavoro | Tre pattuglie dedicate ai controlli Focus anche sull’utilizzo del casco
Le autorità stanno effettuando controlli nelle strade della città, con tre pattuglie dedicate specificamente al monitoraggio dei monopattini elettrici. L’obiettivo principale è verificare che tutti i veicoli siano muniti di targa, mentre un’attenzione particolare viene rivolta anche all’uso del casco da parte dei conducenti. Le operazioni sono già in corso e coinvolgono diverse zone urbane per garantire il rispetto delle norme di sicurezza e la regolarità delle immatricolazioni.
Già in queste ore, le pattuglie della Polizia locale sono impegnate in tutta la città per controllare che i monopattini elettrici che sfrecciano a Bologna siano provvisti di targa. Lo riferisce il commissario Fabrizio Minghetti, responsabile del reparto sicurezza stradale, sezione motociclisti e infortunistica. Da ieri, infatti, i proprietari dei mezzi a due ruote elettrici devono dotare il veicolo di un contrassegno identificativo adesivo, non trasferibile, da applicare sul parafango posteriore o sul piantone dello sterzo. Non solo il casco, quindi, ora anche la targa, e dal 16 luglio i monopattini elettrici dovranno essere dotati della polizza assicurativa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
IL COMANDO DI POLIZIA LOCALE: «CI COSTITUIREMO PARTE CIVILE» | 08/01/2026
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