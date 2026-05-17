La polizia locale è già al lavoro | Tre pattuglie dedicate ai controlli Focus anche sull’utilizzo del casco

Le autorità stanno effettuando controlli nelle strade della città, con tre pattuglie dedicate specificamente al monitoraggio dei monopattini elettrici. L’obiettivo principale è verificare che tutti i veicoli siano muniti di targa, mentre un’attenzione particolare viene rivolta anche all’uso del casco da parte dei conducenti. Le operazioni sono già in corso e coinvolgono diverse zone urbane per garantire il rispetto delle norme di sicurezza e la regolarità delle immatricolazioni.

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