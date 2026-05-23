Cassino musica nel locale dopo mezzanotte | multato il titolare
La Polizia di Stato ha multato il titolare di un locale a Cassino dopo aver accertato che si continuava a fare musica oltre mezzanotte. Il locale, autorizzato alla somministrazione di alimenti e bevande, non ha rispettato i limiti imposti alla diffusione acustica. L’intervento delle forze dell’ordine è avvenuto nelle ore successive alla mezzanotte, in un contesto di controlli sulla movida. La sanzione è stata applicata in conformità alle normative sul rumore e sul rispetto degli orari di attività.
Tolleranza zero sui rumori molesti e sul rispetto delle regole della movida. Nelle scorse ore, la Polizia di Stato ha sanzionato il titolare di un esercizio pubblico di Cassino, autorizzato alla somministrazione di alimenti e bevande, per il mancato rispetto dei limiti imposti alla diffusione. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
TOP 10 - GREATEST GUITAR RIFFS OF ALL TIME
Sullo stesso argomento
Musica e controlli nella Bassa: locale multato per oltre 6 mila euroUna serata musicale annunciata da giorni sui social è finita sotto la lente dei controlli.
Musica oltre la mezzanotte, stretta sui controlli a Bari: chiuso un locale, è il quarto dall?inizio dell?annoScoperto a diffondere musica oltre le 24, chiuso un altro locale di Bari, questa volta a Poggiofranco, per tre giorni.
MUSICA E FRATERNITÀ IN CHIESA MADRE Sabato sera la Chiesa Madre di Apricena ha ospitato il concerto Laudato si’..., un emozionante coro di cori nel segno della fraternità, svoltosi dopo la solenne Messa Giubilare organizzata dall'O.F.S. locale. facebook
Cassino, alcolici venduti ai minori: la Questura chiude un bar. E In piazza la droga nascosta dietro i vasiDroga in piazza e alcol ai minori, scatta il pugno duro delle forze dell'ordine. Cassino torna ancora una volta sotto i riflettori della cronaca per i crescenti fenomeni della cosiddetta malamovida: ... ilmessaggero.it