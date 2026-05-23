Cassino musica nel locale dopo mezzanotte | multato il titolare

Da frosinonetoday.it 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

La Polizia di Stato ha multato il titolare di un locale a Cassino dopo aver accertato che si continuava a fare musica oltre mezzanotte. Il locale, autorizzato alla somministrazione di alimenti e bevande, non ha rispettato i limiti imposti alla diffusione acustica. L’intervento delle forze dell’ordine è avvenuto nelle ore successive alla mezzanotte, in un contesto di controlli sulla movida. La sanzione è stata applicata in conformità alle normative sul rumore e sul rispetto degli orari di attività.

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Tolleranza zero sui rumori molesti e sul rispetto delle regole della movida. Nelle scorse ore, la Polizia di Stato ha sanzionato il titolare di un esercizio pubblico di Cassino, autorizzato alla somministrazione di alimenti e bevande, per il mancato rispetto dei limiti imposti alla diffusione. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

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