Musica e controlli nella Bassa | locale multato per oltre 6 mila euro

Una serata musicale promossa sui social ha portato i carabinieri e il personale del Nucleo ispettorato a intervenire in un locale della Bassa. I controlli si sono svolti nella tarda serata presso un ristoro agricolo, dove sono state riscontrate irregolarità nelle norme di controllo e nella musica dal vivo. Per questa ragione, il locale è stato sanzionato con una multa superiore ai 6 mila euro. L’intervento si inserisce in una serie di verifiche mirate a monitorare il rispetto delle normative in materia di sicurezza e di intrattenimento.

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