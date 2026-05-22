Musica e controlli nella Bassa | locale multato per oltre 6 mila euro

Da udinetoday.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una serata musicale promossa sui social ha portato i carabinieri e il personale del Nucleo ispettorato a intervenire in un locale della Bassa. I controlli si sono svolti nella tarda serata presso un ristoro agricolo, dove sono state riscontrate irregolarità nelle norme di controllo e nella musica dal vivo. Per questa ragione, il locale è stato sanzionato con una multa superiore ai 6 mila euro. L’intervento si inserisce in una serie di verifiche mirate a monitorare il rispetto delle normative in materia di sicurezza e di intrattenimento.

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Una serata musicale annunciata da giorni sui social è finita sotto la lente dei controlli. Ieri, nella tarda serata, i carabinieri della stazione di Palazzolo dello Stella sono arrivati alla Frasca Fraccaroli, ristoro agricolo di Paradiso di Pocenia, insieme al personale del Nucleo ispettorato. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

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