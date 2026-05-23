Cassazione | video OnlyFans diffusi senza consenso è revenge porn

Notizia in breve

La Cassazione ha confermato che la diffusione di video di OnlyFans senza il consenso dell’autore costituisce reato di revenge porn. Chi condivide un video privato tramite WhatsApp o altri mezzi rischia conseguenze penali. L’abbonamento a OnlyFans non autorizza la distribuzione di contenuti, e la condivisione senza autorizzazione può comportare sanzioni legali. La sentenza chiarisce che la diffusione non autorizzata di materiale sensibile è punibile, anche se il contenuto è stato originariamente pubblicato su piattaforme a pagamento.