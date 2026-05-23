Cassazione | video OnlyFans diffusi senza consenso è revenge porn
La Cassazione ha confermato che la diffusione di video di OnlyFans senza il consenso dell’autore costituisce reato di revenge porn. Chi condivide un video privato tramite WhatsApp o altri mezzi rischia conseguenze penali. L’abbonamento a OnlyFans non autorizza la distribuzione di contenuti, e la condivisione senza autorizzazione può comportare sanzioni legali. La sentenza chiarisce che la diffusione non autorizzata di materiale sensibile è punibile, anche se il contenuto è stato originariamente pubblicato su piattaforme a pagamento.
? Punti chiave Cosa rischia chi inoltra un video privato su WhatsApp?. Perché l'abbonamento a OnlyFans non autorizza la condivisione dei file?. Chi sono le due figure penalmente responsabili della diffusione illecita?. Come può una vittima ottenere il risarcimento per il danno economico?.? In Breve Sentenza Cassazione 25516 del 27 giugno 2024 tutela la privacy dei contenuti paywall.. Articolo 612-ter Codice Penale punisce chi diffonde video senza consenso del creatore.. Sentenza 3453 del 26 gennaio 2023 aggrava la diffamazione tramite mezzi di pubblicità.. Articolo 167 Codice Privacy sanziona il trattamento illecito di dati personali sensibili. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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