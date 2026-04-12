Caso Bra | chat di squadra e video l’aggravamento per revenge porn

Tre calciatori del Bra sono stati coinvolti in un procedimento legale per violenza sessuale ai danni di una ragazza di 20 anni. La vicenda si è aggravata dopo che sono stati diffusi video e foto all’interno di una chat di squadra chiamata We are Champs. La ragazza ha sporto denuncia e le indagini sono in corso da parte delle autorità competenti.

La vicenda giudiziaria che coinvolge tre calciatori del Bra, accusati di violenza sessuale ai danni di una ragazza di vent’anni originaria di Torino, ha subito un aggravamento a causa della circolazione di materiale video e fotografico all’interno della chat di squadra denominata We are Champs. L’episodio, avvenuto tra il 30 e il 31 maggio dello scorso anno in un appartamento utilizzato dai giocatori dopo la promozione in Serie C, vede ora l’accusa di revenge porn rivolta ad Alessio Rosa, 23 anni, attualmente impegnato con il Ligorna. L’umiliazione digitale e le accuse nel procedimento per giudizio abbreviato. Il nucleo centrale....🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Caso Bra: chat di squadra e video, l’aggravamento per revenge porn Stupro di gruppo e revenge porn: a processo tre ex calciatori del BraUna studentessa denuncia abusi dopo la promozione in Serie C: uno degli imputati è accusato anche di diffusione illecita di immagini sessuali, le... Orrore a Bra: tre calciatori indagati per stupro e revenge pornUna studentessa universitaria di Torino è finita nel mirino di un’indagine per violenza sessuale di gruppo e revenge porn a seguito di una festa...