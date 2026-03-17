Video intimo diffuso senza consenso Lodigiana a processo per revenge porn

Una donna è a processo per revenge porn dopo che un video intimo inviato alla sua compagna è stato diffuso senza consenso. La vicenda riguarda un uomo che ha denunciato la diffusione del video, mentre la donna è accusata di aver condiviso il materiale privato. La vicenda si svolge in un procedimento legale che vede coinvolti i due protagonisti.

Video intimo inviato alla compagna dell’uomo, donna a processo per revenge porn. La vicenda è emersa in tribunale a Piacenza, dove un cinquantenne ha denunciato la diffusione di un filmato inviato durante una relazione nata sui social durante il periodo delle restrizioni pandemiche e conclusa con una denuncia. Se ne è discusso venerdì scorso in aula, quando il cinquantenne piacentino si è presentato come parte lesa per raccontare quanto, dal suo punto di vista, sarebbe accaduto. Sul banco degli imputati una donna di 45 anni, residente nel Lodigiano, accusata di aver diffuso materiale sessualmente esplicito, senza il consenso dell’uomo. Secondo quanto emerso in aula, i due durante la pandemia avrebbero iniziato una frequentazione virtuale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Video intimo diffuso senza consenso. Lodigiana a processo per revenge porn Articoli correlati Sabrina Ferilli preside carismatica vittima di revenge porn per un video intimo diffuso illegalmente: trama e curiosità di “A testa alta”Nella nuova serie Mediaset, la Ferilli interpreta una preside il cui progetto contro la dipendenza digitale viene compromesso da uno scandalo Un... Péter Magyar leader dell'opposizione in Ungheria accusa Orban di "revenge porn", "ha un mio video intimo"A due mesi dalle elezioni parlamentari è battaglia politica in Ungheria dove Péter Magyar sfida Viktor Orban.