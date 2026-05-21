Permessi 104 per il padre disabile ma lei va al mare | assolta la dipendente regionale
Una donna di 64 anni, impiegata in una pubblica amministrazione, è stata giudicata non colpevole dall’accusa di aver usato i permessi previsti dalla legge 104 per assistere un familiare disabile, mentre nel frattempo si sarebbe recata al mare. La vicenda ha coinvolto l’utilizzo di permessi riconosciuti per motivi di assistenza, ma la sua difesa ha sostenuto che le attività svolte erano conformi alla normativa. La sentenza ha portato all’assoluzione della donna.
Una donna di 64 anni, dipendente pubblica, difesa dall’avvocato Giuseppe Caforio, è stata assolta dall’accusa di truffa per aver utilizzato indebitamente i permessi della legge 104 per l’assistenza di familiari disabili.La Procura di Perugia contestava alla donna, “in qualità di dipendente della. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
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