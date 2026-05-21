Permessi 104 per il padre disabile ma lei va al mare | assolta la dipendente regionale

Una donna di 64 anni, impiegata in una pubblica amministrazione, è stata giudicata non colpevole dall’accusa di aver usato i permessi previsti dalla legge 104 per assistere un familiare disabile, mentre nel frattempo si sarebbe recata al mare. La vicenda ha coinvolto l’utilizzo di permessi riconosciuti per motivi di assistenza, ma la sua difesa ha sostenuto che le attività svolte erano conformi alla normativa. La sentenza ha portato all’assoluzione della donna.

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