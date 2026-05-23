Cassazione | licenziamento valido per furto con indizi gravi e precisi
La Cassazione ha confermato la validità di un licenziamento per furto, basato su indizi gravi e precisi. La decisione si è concentrata sul fatto che il datore di lavoro aveva raccolto elementi sufficienti senza l’uso di un video, e che aver coperto una telecamera ha aggravato la posizione del dipendente. La sentenza sottolinea che la presenza di prove concrete può rendere legittimo il licenziamento, anche in assenza di immagini.
? Domande chiave Come può un licenziamento essere valido senza un video del furto?. Perché coprire la telecamera trasforma un errore in una colpa grave?. Quando si considera consumato il furto all'interno di un'azienda?. Perché il valore del bene rubato non influisce sulla sanzione?.? In Breve Ordinanza numero 7712 del 30 marzo 2026 conferma la validità della prova indiretta.. Il furto si considera consumato nel momento del prelievo del bene aziendale.. La sanzione resta valida indipendentemente dal valore economico del farmaco sottratto.. L'onere della prova spetta al dipendente dopo l'accertamento del prelievo illecito..? I dati Secondo Eurostat, il tasso di disoccupazione in Italia: 5,2% (marzo 2026). 🔗 Leggi su Ameve.eu
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