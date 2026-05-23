Cassazione | licenziamento valido per furto con indizi gravi e precisi

Notizia in breve

La Cassazione ha confermato la validità di un licenziamento per furto, basato su indizi gravi e precisi. La decisione si è concentrata sul fatto che il datore di lavoro aveva raccolto elementi sufficienti senza l’uso di un video, e che aver coperto una telecamera ha aggravato la posizione del dipendente. La sentenza sottolinea che la presenza di prove concrete può rendere legittimo il licenziamento, anche in assenza di immagini.