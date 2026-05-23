Cassazione | i canoni e le penali tornano al debitore dopo il pignoramento

Notizia in breve

Dopo un pignoramento, i canoni e le penali vengono restituiti al debitore. La Cassazione ha chiarito che chi ha diritto di riscuotere le penali dopo il pignoramento non può farlo, poiché tornano al debitore. Per quanto riguarda i canoni maturati durante la gestione del custode, sono recuperabili dal debitore stesso. Questa decisione riguarda la ripartizione delle somme tra creditore e debitore in caso di procedure esecutive.