Cassazione | i canoni e le penali tornano al debitore dopo il pignoramento
Dopo un pignoramento, i canoni e le penali vengono restituiti al debitore. La Cassazione ha chiarito che chi ha diritto di riscuotere le penali dopo il pignoramento non può farlo, poiché tornano al debitore. Per quanto riguarda i canoni maturati durante la gestione del custode, sono recuperabili dal debitore stesso. Questa decisione riguarda la ripartizione delle somme tra creditore e debitore in caso di procedure esecutive.
? Domande chiave Chi ha il diritto di riscuotere le penali dopo il pignoramento?. Come si recuperano i canoni maturati durante la gestione del custode?. Perché i crediti residui non svaniscono con l'estinzione della procedura?. Cosa deve consegnare obbligatoriamente il custode al proprietario in bonis?.? In Breve Vicenda iniziata nel 2009 con gestione alberghiera tramite contratto di locazione provvisoria.. Controversia riguardante penali e canoni per circa 1,6 milioni di euro.. Tribunale e Corte d'appello di Napoli avevano inizialmente respinto le richieste del proprietario.. Interpretazione rigorosa dell'articolo 632 del Codice di procedura civile da parte della Cassazione. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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