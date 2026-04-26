Cassazione stop alle penali per chi non va nelle officine convenzionate con l’assicurazione

La Corte di Cassazione ha deciso di sospendere l’applicazione delle penali previste per chi sceglie di non rivolgersi alle officine convenzionate con l’assicurazione in caso di danno. La pronuncia riguarda le clausole contrattuali che aumentano i costi per i clienti che preferiscono affidarsi a carrozzieri indipendenti, mettendo in discussione la validità di tali pratiche considerate finora diffuse nel settore delle polizze RC auto.

Carrozziere libero o imposto dall’assicurazione? La Corte di Cassazione mette in discussione una delle pratiche più diffuse delle polizze Rc auto: le clausole che fanno pagare di più chi non sceglie le officine convenzionate, e che ora potrebbero essere considerate abusive. Con un’ordinanza del 23 aprile 2026, la Suprema Corte ha messo in dubbio la legittimità di queste condizioni, ipotizzando che possano risultare abusive se limitano la libertà di scelta del consumatore. Il caso. Il caso nasce dal contenzioso contro la compagnia Mma Iard Assurance, che prevedeva una franchigia del 20% per chi decideva di riparare l’auto presso un’officina non convenzionata.🔗 Leggi su Open.online

Notizie correlate

La Cassazione "stoppa" la clausola delle assicurazioni per riparare le auto nelle carrozzerie convenzionateLa Cassazione mette in dubbio la validità delle clausole inserite nei contratti assicurativi che impongono agli automobilisti di riparare le vetture...

Il Cio: stop alle donne transgender nelle gare femminili alle OlimpiadiLa partecipazione alle gare femminili alle Olimpiadi di Los Angeles 2028 sarà subordinata al superamento di un test cromosomico.

Una raccolta di contenuti

Temi più discussi: Liberty Lines, la Cassazione conferma lo stop alle misure cautelari: respinto il ricorso della Procura di Trapani; Ricorso per Cassazione: stop al deposito personale; Lavori di pubblica utilità: stop alla revoca automatica; Inammissibilità ricorso Cassazione: no a nuove valutazioni sui fatti.

Cassazione: stop alle clausole capestro sulle carrozzerie convenzionatePer gli automobilisti italiani è l’inizio di una nuova stagione di maggiore libertà nella scelta di chi ripara la propria auto dopo un incidente ... msn.com

Rc Auto, stop della Cassazione alla clausola per riparare solo da carrozzieri convenzionatiUna importantissima ordinanza della Cassazione mette in dubbio la validità delle clausole inserite nei contratti assicurativi che impongono agli automobilisti di riparare le ... motori.ilmessaggero.it

Per la Cassazione la rinuncia alla causa equivale a una transazione tra le parti - facebook.com facebook

Pensione di reversibilità, ecco cosa cambia dopo la sentenza della Cassazione: a chi spetta x.com