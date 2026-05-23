Cassazione | agenzie pagano i contributi per mansioni non comunicate
La Cassazione ha stabilito che le agenzie devono versare i contributi previdenziali anche per mansioni non comunicate. Se un'agenzia effettua pagamenti senza aver autorizzato le specifiche mansioni, resta comunque responsabile dei contributi. In caso di cambio delle mansioni da parte dell’utilizzatore, la responsabilità dei versamenti rimane dell'agenzia. La decisione riguarda i casi in cui le mansioni effettivamente svolte differiscono da quelle dichiarate.
? Domande chiave Come può un'agenzia pagare contributi per mansioni mai autorizzate?. Chi deve rispondere dei versamenti se l'utilizzatore cambia le mansioni?. Perché l'Inps può revocare i benefici fiscali a tutta l'agenzia?. Quali rischi finanziari corre il somministratore per decisioni prese da altri?.? In Breve Responsabilità oggettiva basata sull'articolo 35 del Dlgs 812015.. Rischio revoca benefici contributivi per l'intera compagine aziendale del somministratore.. Necessità di clausole di manleva nei contratti tra agenzie e utilizzatori.. Possibile aumento costi per le agenzie dovuto a variabili retributive imprevedibili..? I dati Secondo Eurostat, il tasso di disoccupazione in Italia: 5,2% (marzo 2026). 🔗 Leggi su Ameve.eu
Sullo stesso argomento
Cassazione: no al declassamento per salute senza mansioni equivalenti? Punti chiave Come può un datore di lavoro giustificare il cambio di livello? Quali prove deve presentare l'azienda per dimostrare l'impossibilità...
Dirigente comunale trasferito e lasciato senza mansioni: la Cassazione annulla il 'taglio' del risarcimentoUn dirigente dell’ufficio tecnico comunale trasferito ad altro incarico e, di fatto, rimasto a lungo privo di reali attività lavorative torna al...
Lavoro in somministrazione: agenzie responsabili per i contributi Con l’ordinanza 9057/2026, la Cassazione stabilisce che le agenzie pagano i contributi per le m... facebook
Interessante questa modalità di #abbonamento alla banca dati giuridica #italgiure della Corte Suprema di #Cassazione: la tariffazione a minuto potrebbe essere utilizzata anche in altri contesti, cosa ne pensate? Carina anche la precisazione su come veng x.com
Referendum taglio dei parlamentari, Pagano (FI): Sottoscritto da tutti i gruppi tranne FdiI Senatori Nazario Pagano, Andrea Cangini e Tommaso Nannicini hanno consegnato in Corte di Cassazione 71 firme di altrettanti Senatori per richiedere il referendum costituzionale sul taglio dei ... affaritaliani.it