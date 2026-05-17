Cassazione | no al declassamento per salute senza mansioni equivalenti

La Corte di Cassazione ha stabilito che un datore di lavoro non può declassare un dipendente per motivi di salute se non può offrire mansioni equivalenti. La decisione si basa sul fatto che il cambio di livello deve essere giustificato da motivi oggettivi e documentati, e l’azienda è tenuta a presentare prove concrete che dimostrino l’impossibilità di assegnare compiti compatibili con le condizioni di salute del lavoratore. La sentenza chiarisce quindi i limiti alla modifica del livello professionale in relazione allo stato di salute.

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? Punti chiave Come può un datore di lavoro giustificare il cambio di livello?. Quali prove deve presentare l'azienda per dimostrare l'impossibilità di mansioni equivalenti?. Cosa distingue un semplice spostamento di mansioni dal mobbing aziendale?. Quanto può essere l'indennizzo per il danno alla professionalità subìto?.? In Breve Sentenza 125472026 conferma il divieto di declassamento per inidoneità sanitaria.. Società di distribuzione alimentare condannata a risarcire 25mila euro al lavoratore.. Il dipendente ha subito mansioni esecutive per circa trenta mesi consecutivi.. L'obbligo di ricerca mansioni equivalenti deriva dall'interpretazione dell'art. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Cassazione: no al declassamento per salute senza mansioni equivalenti ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Dirigente comunale trasferito e lasciato senza mansioni: la Cassazione annulla il 'taglio' del risarcimentoUn dirigente dell’ufficio tecnico comunale trasferito ad altro incarico e, di fatto, rimasto a lungo privo di reali attività lavorative torna al... Comuni montani, ricorso al Tar contro il declassamentoRicorso contro il nuovo elenco: 135 Comuni già coinvolti, cresce il fronte del dissenso Al momento i Comuni che hanno presentato ricorso al Tar del...