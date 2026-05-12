Dirigente comunale trasferito e lasciato senza mansioni | la Cassazione annulla il ' taglio' del risarcimento

La Corte di Cassazione ha annullato una decisione relativa al risarcimento di un dirigente comunale trasferito e privato delle sue mansioni. L'uomo, che lavorava nell'ufficio tecnico, era stato spostato a un altro incarico e aveva trascorso un lungo periodo senza svolgere attività effettive. La vicenda giudiziaria proseguirà in appello, senza ulteriori dettagli sui motivi alla base del provvedimento.

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Un dirigente dell’ufficio tecnico comunale trasferito ad altro incarico e, di fatto, rimasto a lungo privo di reali attività lavorative torna al centro di una lunga vicenda giudiziaria destinata a proseguire in appello.Protagonista del caso è G.C., dipendente del Comune di Santa Maria la Fossa.🔗 Leggi su Casertanews.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Caso Luppino: la Cassazione annulla l’assoluzione e riapre il risarcimento? Punti chiave Come può un'assoluzione penale non bloccare il risarcimento per la vittima? Perché la Cassazione ha separato la condanna penale dalla... Tagli allo stipendio: la Cassazione annulla i debiti senza tutela? Cosa sapere La Cassazione con sentenza 8402/2026 annulla la decisione della Corte d'appello su un dirigente. Argomenti più discussi: Teglio: amministrazione comunale compatta contro la chiusura della scuola media; Centro per l’Impiego di Caltanissetta, tensione sul trasferimento: sindacati pronti alla mobilitazione; Tangenti, l'inchiesta si allarga ma l'opposizione tergiversa; Mendolicchio (indagato nel caso Caroprese) lascia il Comune di Foggia: la fuga dei dirigenti. AL TECHNOLOGY SNC DI ROMANO LEONARDO - Results on X | Live Posts & Updates x.com Cartelle esattoriali firmate con le sigle di portalettere in vacanza e mai consegnate, 10mila in giacenza: dirigente delle Poste trasferitoTREVISO - Migliaia di cartelle esattoriali (almeno metà - si stima - delle 10mila rimaste in giacenza) firmate come se fosse stato fatto il passaggio di consegna ma in realtà mai recapitate. ilgazzettino.it