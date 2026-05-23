Cassazione | 600 euro per ritardi aerei basta provare il danno

La Cassazione ha stabilito che i passeggeri possono ottenere un risarcimento di 600 euro per ritardi aerei, basta dimostrare il danno subito. Non è necessario dimostrare la perdita economica, basta il ritardo stesso. Le compagnie possono evitare il pagamento se dimostrano che il ritardo è stato causato da circostanze eccezionali. Per ricevere il rimborso, bisogna provare l’orario effettivo di partenza e di arrivo.

? Domande chiave Come si calcola l'orario esatto per ottenere il rimborso?. Quali sono le eccezioni che permettono alle compagnie di non pagare?. Quanto si può ricevere per un volo intercontinentale in ritardo?. Perché i passeggeri non devono più presentare scontrini o fatture?.? In Breve Indennizzi da 250 a 400 euro per tratte fino a 3500 chilometri.. 600 euro per voli intercontinentali oltre i 3500 chilometri come Miami-Milano.. Danni economici extra richiedono prove documentali secondo la Convenzione di Montreal.. Ordinanza numero 15556 del 2026 stabilisce il diritto al rimborso automatico.. La Corte di Cassazione ha sancito l’indennizzo automatico di 600 euro per i passeggeri con ritardi superiori alle tre ore, respingendo il ricorso presentato da American Airlines contro una condanna precedente. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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