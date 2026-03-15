Cassazione | trasferimento per conflitti non serve provare

La Corte di Cassazione ha stabilito che un datore di lavoro può trasferire un dipendente per conflitti o incompatibilità ambientale senza dover dimostrare una colpa del lavoratore. La sentenza numero 4198 del 2026 chiarisce che non è necessario provare motivi specifici per giustificare il trasferimento in questi casi. La decisione riguarda il rapporto tra le parti e le condizioni di lavoro.

La Corte di Cassazione ha emesso la sentenza numero 4198 del 2026, stabilendo che un datore di lavoro può trasferire un dipendente in caso di incompatibilità ambientale senza dover provare una colpa specifica del lavoratore. Questo provvedimento riguarda una controversia nata tra una cooperativa e una società committente, dove una lavoratrice era stata spostata dai locali della società verso gli uffici della cooperativa a causa di tensioni sul luogo di lavoro. La decisione conferma che lo spostamento è una misura organizzativa legittima finalizzata al buon funzionamento dell’azienda, non una sanzione disciplinare. Il caso specifico coinvolgeva una donna impiegata presso una cooperativa che operava in appalto all’interno dello stabilimento di una Spa. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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