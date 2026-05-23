Caso Silea | la Procura interroga Gorhetto il 29 maggio arriva il RIS

Notizia in breve

La Procura ha interrogato nuovamente un uomo coinvolto nel caso Silea, mentre il 29 maggio arriverà il personale del RIS per analizzare le prove. La questura ha confermato l’interrogatorio, ma non sono stati forniti dettagli sulle domande poste. Si attende con attenzione il rapporto del team investigativo sui reperti e sulla relazione tra il sospettato e il mistero del gemello.