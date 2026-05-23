Caso Silea | la Procura interroga Gorhetto il 29 maggio arriva il RIS
La Procura ha interrogato nuovamente un uomo coinvolto nel caso Silea, mentre il 29 maggio arriverà il personale del RIS per analizzare le prove. La questura ha confermato l’interrogatorio, ma non sono stati forniti dettagli sulle domande poste. Si attende con attenzione il rapporto del team investigativo sui reperti e sulla relazione tra il sospettato e il mistero del gemello.
? Domande chiave Cosa rivelerà l'analisi del RIS sul mistero del gemello?. Perché i magistrati devono interrogare nuovamente Gorhetto?. Come cambieranno le indagini dopo i nuovi rilievi scientifici?. Quali nuovi elementi emergeranno dai verbali della Procura di Venezia?.? In Breve Nuovo interrogatorio di Gorhetto per approfondire il mistero del gemello a Silea.. Intervento tecnico del RIS previsto per il 29 maggio a Venezia.. Incrocio tra testimonianze e rilievi scientifici per sbloccare l'impasse investigativa.. Impatto della risoluzione del caso sulla cronaca locale della provincia di Venezia.. La Procura di Venezia ha disposto un nuovo interrogatorio per Gorhetto in merito al caso Silea, con l’obiettivo di chiarire i nodi legati al mistero del gemello previsto per il 29 maggio. 🔗 Leggi su Ameve.eu
Sullo stesso argomento
Il 29 maggio arriva su Netflix la docuserie “Rafa”In arrivo il 29 maggio, la nuova docuserie Netflix su Rafael Nadal offre uno sguardo senza precedenti sulla vita di uno dei più grandi tennisti nella...
Leggi anche: Il caso Mps arriva in Parlamento: la procura vuole vedere le chat di 9 deputati e senatori
CASO GARLASCO: ANDREA SEMPIO ACCUSATO DI OMICIDIO VOLONTARIO. La Procura di Pavia ha chiuso le indagini: Andrea Sempio è accusato di omicidio volontario per la morte di Chiara Poggi, uccisa il 13 agosto 2007, con le aggravanti dei mot facebook