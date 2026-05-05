Il caso Mps arriva in Parlamento | la procura vuole vedere le chat di 9 deputati e senatori

Il caso Mps è approdato in Parlamento, con la procura di Milano che ha richiesto di visionare i messaggi scambiati tra l’ex direttore generale del Dipartimento economia del Ministero dell’Economia e nove parlamentari. La richiesta riguarda le chat di alcuni deputati e senatori, nel tentativo di fare chiarezza su eventuali coinvolgimenti o rapporti tra le parti. La vicenda coinvolge diversi soggetti e si inserisce in un’indagine ancora in corso.

La procura di Milano vuole vederci chiaro. E per farlo vuole leggere anche i messaggi scambiati tra l’ex direttore generale del Dipartimento economia del Mef, Marcello Sala, e nove parlamentari. L’indagine è quella sulla scalata di Mps a Mediobanca e la questione è più contorta di quel che sembra. Perché, a essere precisi, i magistrati milanesi non hanno idea di cosa possano contenere quei messaggi, ma hanno chiesto ai presidenti di Camera e Senato una pre-autorizzazione proprio per visionare quelle chat. I messaggi, spiega il Corriere della Sera, sarebbero stati citati proprio da Sala e la procura non li avrebbe mai visti, non avendo aperto il telefono di Sala.🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

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