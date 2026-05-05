Nuove perizie sul caso Poggi hanno modificato l’orario stimato del decesso, portando a uno spostamento nella linea temporale dell’evento. Di conseguenza, l’alibi di Sempio viene rivalutato alla luce delle nuove evidenze. Le analisi del sangue recenti escluderebbero la presenza di altri possibili complici nel delitto, contribuendo a ridefinire il quadro investigativo. La procura ha avviato un’indagine per fare chiarezza sulla vicenda.

? Cosa scoprirai Come cambia l'alibi di Sempio con il nuovo orario del decesso?. Perché le nuove analisi del sangue escludono altri complici nel delitto?. Cosa rivelano le perizie forensi sulla nuova finestra temporale dell'aggressione?. Chi è l'indagato che la Procura punta ora come unico responsabile?.? In Breve Nuova perizia della consulente Cristina Cattaneo sposta il decesso verso mezzogiorno.. Analisi Blood pattern del Ris di Cagliari rileggono le tracce ematiche in via Pascoli.. L'indagato Sempio è legato alla vittima tramite Marco Poggi, fratello della ragazza.. Procura di Pavia convoca Sempio per l'audizione del 6 maggio prossimo.....🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Caso Poggi: nuove perizie spostano l’orario, Sempio sotto indagine

Garlasco, una nuova perizia ricostruisce la dinamica del delitto - Ore 14 del 14/01/2026

Notizie correlate

Caso Garlasco: nuove perizie DNA accendono il caso Stasi? Cosa sapere La Procura di Milano valuta la revisione del caso Stasi dopo nuove perizie DNA.

“Sempio unico assassino di Chiara Poggi”, le mosse della difesa: “Atti d’indagine non depositati, così andiamo alla cieca”Pavia – Si attendeva per la prossima settimana la notifica di chiusura indagini, è arrivata una inattesa convocazione in Procura per l’indagato, non...

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Temi più discussi: Delitto di Garlasco: la storia di Chiara Poggi e le nuove indagini; Garlasco, Stasi e la difficile revisione del processo: ecco perché finora non l’ha mai ottenuta; Marco Poggi, chi è il fratello di Chiara Poggi: età, Garlasco, Sempio e cosa fa oggi; Garlasco, la ricostruzione dei pm di Pavia. Tra perizie, testimonianze e 'bidoni': lo show sui media e il silenzio dei Poggi.

Gemelle Cappa e Marco Poggi, le figure chiave che possono ribaltare l’inchiesta sul caso SempioGarlasco, il ruolo del fratello e delle cugine nel caso Chiara Poggi Chi sono i protagonisti di questa nuova fase del caso Chiara Poggi? Il fratello ... assodigitale.it

Delitto Garlasco, i legali dei Poggi: Nuova ipotesi irreale, sembra costruita a tavolinoLeggi su Sky TG24 l'articolo Delitto Garlasco, i legali dei Poggi: 'Nuova ipotesi irreale, sembra costruita a tavolino' ... tg24.sky.it

Caso Garlasco, Albina Perri: "Sempio frequentava casa Poggi, lui stesso ci ha raccontato un episodio molto specifico...". #ignotox - facebook.com facebook

Caso Garlasco, Albina Perri: "Sempio frequentava casa Poggi, lui stesso ci ha raccontato un episodio molto specifico...". #ignotox x.com