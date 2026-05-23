Caso Pamela Genini | la ricerca con i cani da rilevamento cadaveri Il comandante dell'unità cinofila | Affiatamento con il conduttore fondamentale

Notizia in breve

Un'unità cinofila specializzata nella ricerca di resti umani è stata inviata sui terreni di proprietà di una famiglia a Sant'Omobono Terme, in Bergamasca, per cercare la testa trafugata dal cadavere di una donna. Il comandante dell’unità ha sottolineato l'importanza dell’affiatamento tra cani e conduttori. La ricerca si concentra sulla zona dove sono stati trovati i resti e prosegue con l’ausilio dei cani addestrati. La scena si svolge nell’ambito delle indagini sulla ricostruzione della scena del delitto.