Caso Pamela Genini | la ricerca con i cani da rilevamento cadaveri Il comandante dell'unità cinofila | Affiatamento con il conduttore fondamentale
Un'unità cinofila specializzata nella ricerca di resti umani è stata inviata sui terreni di proprietà di una famiglia a Sant'Omobono Terme, in Bergamasca, per cercare la testa trafugata dal cadavere di una donna. Il comandante dell’unità ha sottolineato l'importanza dell’affiatamento tra cani e conduttori. La ricerca si concentra sulla zona dove sono stati trovati i resti e prosegue con l’ausilio dei cani addestrati. La scena si svolge nell’ambito delle indagini sulla ricostruzione della scena del delitto.
Per le ricerche della testa trafugata dal cadavere di Pamela Genini nei terreni di proprietà della famiglia di Francesco Dolci, a Sant'Omobono Terme (Bergamo), è stata attivata un'unità cinofila specializzata nella ricerca di resti umani del centro carabinieri cinofili di Firenze. Kodami ha raggiunto il Comandante del Centro Carabinieri Cinofili di Firenze per spiegare come vengono addestrati i cani che svolgono questa attività. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Caso Genini, perquisizioni coi cani a Sant'Omobono nelle aree intorno alla villa di Francesco Dolci
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