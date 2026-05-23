Le telecamere del bus mostrano l'istante dello scontro sulla Cassia, con l'autista che non evita l'incidente. La difesa sostiene che l’autista non poteva vedere la moto, poiché questa si trovava in un’area non visibile dal veicolo. Non ci sono immagini che dimostrino una manovra negligente, mentre l'autista ha confermato di non aver notato la moto in tempo. La dinamica dell’incidente rimane sotto esame.

? Domande chiave Cosa dicono le telecamere del bus sulla dinamica dello scontro?. Perché la difesa sostiene che l'autista non potesse vedere la moto?. Come può la sanzione amministrativa influenzare la responsabilità penale dell'autista?. Chi ha confermato la manovra del pullman durante l'udienza?.? In Breve Difesa cita manovra di sorpasso di Misantoni e frenata di 41 metri.. Consulente Sergio Franchino analizza video interni al bus per l'imputato.. Testimone oculare conferma manovra bus ma non vede moto proveniente.. Processo rinviato all'autunno per approfondire perizie e discrepanze tecniche.. Il processo per l’omicidio stradale che ha coinvolto un autista del Cotral sulla Cassia Nord si è snodata davanti al giudice Jacopo Rocchi, con la difesa che sostiene l’assenza di colpa per il conducente del pullman. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Caso omicidio stradale sulla Cassia: difesa: ‘l’autista non ha colpa

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