La Procura ha chiesto l’archiviazione del caso Crescentini, che riguarda un incidente stradale con esito fatale. La difesa ha contestato la rilevazione di una velocità di 45 kmh, ponendo domande sulla precisione di questa misura. Inoltre, si indaga sull’effetto che avrebbe potuto avere un parabrezza opacizzato sulla visibilità del conducente, cercando di capire se questo fattore abbia potuto contribuire all’incidente. La decisione finale sulla richiesta di archiviazione spetta al giudice.

? Domande chiave Perché la difesa contesta la velocità di 45 kmh rilevata?. Come può il parabrezza opacizzato aver influenzato la visibilità del conducente?. Quali prove fisiche suggeriscono che l'auto fosse più veloce del previsto?. Perché la famiglia si oppone alla perizia tecnica della Procura?.? In Breve Perito Orlando Omicini ipotizza velocità di 45 kmh al momento dell'impatto.. Avvocati Montanari e Novelli contestano la perizia per assenza di segni frenata.. Difesa segnala percorrenza di 50 metri post-urto e parabrezza dell'auto opacizzato.. Incidente avvenuto il 15 luglio 2025 all'incrocio tra via Marecchiese e via Trario.. La Procura di Rimini ha formulato la richiesta di archiviazione per il caso del novantaseienne Gervasio Crescentini, ucciso lo scorso 15 luglio 2025 lungo la via Marecchiese a Villa Verucchio. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Caso Crescentini: Procura chiede l’archiviazione per omicidio stradale

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