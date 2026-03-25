Morti nell' ambulanza in A1 L' autista del tir accusato di omicidio stradale aggravato

Le indagini sull’incidente avvenuto il 4 agosto 2025 sull’autostrada A1, sotto il ponte Leonardo a Levanella, sono state chiuse. Tre persone a bordo di un’ambulanza sono decedute in seguito allo scontro con un tir. L’autista del tir è stato accusato di omicidio stradale aggravato.

Chiuse le indagini sul tragico incidente del 4 agosto 2025 in cui persero la vita Gianni Trappolini, Giulia Santoni e Franco Lovari Chiuse le indagini sul tragico incidente del 4 agosto 2025 in cui morirono tre persone che si trovavano a bordo di un'ambulanza lungo l'A1, in direzione nord, sotto il ponte Leonardo a Levanella. Un tir si schiantò contro i mezzi fermi in coda per un rallentamento e nell'impatto violentissimo persero la vita Gianni Trappolini, dipendente della Misericordia di Terranuova Bracciolini, Giulia Santoni, 23enne studentessa di infermieristica nonché volontaria della Misericordia, e Franco Lovari, paziente di 75 anni che si trovava sulla barella. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it © Arezzonotizie.it - Morti nell'ambulanza in A1. L'autista del tir accusato di omicidio stradale aggravato Articoli correlati Morti in ambulanza a Forlì, autista accusato di essere un serial killer: 5 casi, "omicidi con sostanze letali"Un autista di ambulanza è indagato nell’ambito di un’inchiesta di carabinieri e Procura di Forlì ed è stato sospeso dalla Croce Rossa. Cinque morti in ambulanza, l’autista è sotto inchiesta. Il pm: omicidio volontarioForlì, 3 marzo 2026 – Omicidio volontario plurimo, per la morte di cinque anziani. Contenuti utili per approfondire Morti nell Temi più discussi: Anziani morti in ambulanza a Forlì: ora i decessi sospetti salgono a undici; Morti in ambulanza a Forlì, da 5 casi iniziali ora si indaga su 20 decessi; Anziani morti in ambulanza, le analisi su siringhe e bisturi utilizzate da Luca Spada: La caccia al Dna; Morti in ambulanza, i Ris a caccia del Dna di Spadino sulle siringhe. Morti in ambulanza a Forlì, da 5 casi iniziali ora si indaga su 20 decessiSi indaga su circa 20 morti avvenute in ambulanza. Per i decessi resta unico indagato Luca Spada, il 27enne autista soccorritore della Croce Rossa ... fanpage.it Forlì, morti in ambulanza: salgono a 11 i casi sospettiSarebbero cresciuti dai 5 iniziali a undici i casi di morti sospette, avvenute durante o subito dopo un trasporto sulle ambulanze della Croce Rossa, ... corriereromagna.it Le morti per incidenti stradali nell'UE sono diminuite del 3 % nel 2025. Scopri i dati per i singoli Paesi Ue: ec.europa.eu/commission/pre… x.com RIPI, INCENDIO IN UNA STALLA: MORTI 80 ANIMALI Ottanta animali, tra pecore ed agnelli, sono morti nell'incendio che ha distrutto una stalla nelle campagne di Ripi, a ridosso della periferia di Frosinone. Le fiamme si sono sviluppate in una struttura su vi - facebook.com facebook