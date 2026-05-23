Caso Modena | si riapre il dibattito sul sistema di punti per stranieri

Notizia in breve

Il dibattito sul sistema di punti per gli stranieri si riapre, con particolare attenzione alle modifiche necessarie per chi ha già ottenuto la cittadinanza. Attualmente, ci sono reati specifici che portano alla revoca automatica del permesso di soggiorno, ma i dettagli su quali siano non sono stati ancora definiti. La discussione riguarda anche eventuali cambiamenti alle norme per chi ha già acquisito la cittadinanza, senza specificare quali modifiche siano previste.