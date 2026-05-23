Caso Modena | si riapre il dibattito sul sistema di punti per stranieri
Il dibattito sul sistema di punti per gli stranieri si riapre, con particolare attenzione alle modifiche necessarie per chi ha già ottenuto la cittadinanza. Attualmente, ci sono reati specifici che portano alla revoca automatica del permesso di soggiorno, ma i dettagli su quali siano non sono stati ancora definiti. La discussione riguarda anche eventuali cambiamenti alle norme per chi ha già acquisito la cittadinanza, senza specificare quali modifiche siano previste.
? Domande chiave Come cambierebbe la legge per chi ha già la cittadinanza?. Quali reati comportano la revoca automatica del permesso di soggiorno?. Perché il sistema a punti è già parzialmente in vigore?. Come possono le Questure decidere la revoca per sicurezza pubblica?.? In Breve L'avvocato Pietro Derossi analizza le norme del Testo unico sull'immigrazione.. Il DPR 3941999 limita il rinnovo per assenze superiori a metà validità.. La proposta della Lega mira a formalizzare la valutazione qualitativa delle condotte.. I reati gravi attivano sanzioni automatiche secondo la normativa vigente..? I dati Secondo Eurostat, la variazione trimestrale del PIL italiano: 0,2% (Q1 2026). 🔗 Leggi su Ameve.eu
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