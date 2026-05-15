Un articolo pubblicato da 2diPicche News, firmato da Max Mazzanti, mette in luce le critiche rivolte alla gestione del sistema penitenziario in Italia. La discussione si concentra sulle proposte di misure alternative al carcere per i detenuti condannati a pene inferiori agli otto anni, evidenziando una percepita disparità di trattamento. Il testo sottolinea come la questione abbia riaperto il dibattito sulla giustizia italiana, con particolare attenzione alle differenze di condanna tra diverse categorie di detenuti.

Secondo quanto riportato da 2diPicche News in un editoriale firmato da Max Mazzanti, emerge una dura critica nei confronti della gestione italiana del sistema penitenziario e delle recenti ipotesi di misure alternative al carcere per detenuti con pene inferiori agli otto anni. Nell’articolo intitolato “Clemenza per tutti, ma non per i ‘fascisti’”, pubblicato il 14 maggio 2026, Mazzanti sostiene che lo Stato mostrerebbe maggiore disponibilità verso detenuti responsabili di reati gravi o legati alla tossicodipendenza, mentre manterrebbe un atteggiamento molto più rigido verso figure considerate politicamente scomode o riconducibili all’area della destra radicale. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Clemenza per tutti, ma non per i “fascisti”: il caso che riapre il dibattito sulla giustizia italiana

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