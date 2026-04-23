In Aula alla Camera dei Deputati si sta svolgendo un confronto sul caso Nathan e Catherine, dopo la recente sentenza emessa dall'Aquila. La discussione riguarda aspetti legali e procedurali legati alla gestione del sistema minorile, coinvolgendo decisioni prese in tribunale e le conseguenze per le parti coinvolte. La seduta si concentra sulle implicazioni di quanto accaduto, senza ancora prevedere sviluppi futuri.

? Cosa sapere La Camera dei Deputati ospita il confronto su Nathan e Catherine dopo la sentenza dell'Aquila.. Il dibattito tra Brambilla e Terragni incide sul ricorso presentato alla Corte d'appello.. La Camera dei Deputati ospita oggi un confronto decisivo tra Nathan, Catherine e una platea di esperti per discutere la separazione del nucleo familiare decisa dal Tribunale per i minorenni dell’Aquila. Il dibattito pubblico si inserisce in un momento di estrema delicatezza dopo che ieri la Corte d’appello si è riunita per esaminare il ricorso presentato dai legami difensivi volto al ricongiungimento della famiglia. I protagonisti del confronto e le divergenze sul modello familiare.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Caso Nathan e Catherine: il dibattito in Aula scuote il sistema minorile

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