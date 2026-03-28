A Parma, studenti dell’Istituto Tecnico “Leonardo da Vinci” sono stati vittime di un’aggressione, mentre alcuni compagni hanno riferito di continue risse e furti all’interno dell’istituto. Uno dei 16enni coinvolti nell’episodio ha deciso di lasciare la città e cambiare scuola. La vicenda è stata trasmessa in un servizio televisivo delle reti nazionali, portando l’attenzione sulla situazione di sicurezza nella scuola.

Vignali e i ragazzi di Missione Parma sulle reti nazionali per denunciare il caso dei ragazzi picchiati davanti alla scuola La sicurezza scolastica a Parma finisce sotto i riflettori dei media nazionali. In un recente servizio trasmesso sulle reti Mediaset, è stata denunciata l'ennesima aggressione ai danni di studenti dell'Istituto Tecnico "Leonardo da Vinci" (ITIS), portando all'attenzione del Paese una situazione di degrado e violenza che perdura da mesi.La notizia è di qualche giorno fa: due minorenni sono stati accerchiati da una "baby gang" composta da circa venti giovanissimi, prevalentemente stranieri. Uno dei due studenti è stato violentemente picchiato mentre cercava di difendere l’amico, riuscito a fuggire. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

© Parmatoday.it - Studenti aggrediti all’Itis, i compagni: “Qui continue risse e furti”. Il 16enne picchiato ha lasciato Parma e cambiato scuola

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