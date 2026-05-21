La Corte europea dei diritti dell'uomo ha deciso di archiviare il ricorso presentato dalle due figlie di Maurizio Gucci e Patrizia Reggiani. Le donne avevano contestato la condanna a rispettare specifici accordi economici con la madre, Patrizia Reggiani. La questione riguardava presunti obblighi contrattuali che le figlie ritenevano non rispettati. La decisione della Corte chiude definitivamente il caso, senza ulteriori passaggi giudiziari in questa sede.

La Corte europea dei diritti umani ha deciso di cancellare dal ruolo il ricorso presentato daAllegrae Alessandra Gucci, figlie diMaurizio Guccie diPatrizia Reggiani.Le due sorelle si erano rivolte allaCeducontestando le decisioni della giustizia italiana che le obbligavano a rispettare unaccordo patrimonialestipulato dai genitori dopo il divorzio, nonostante la successiva condanna della madre comemandante dell’omicidio del padre. Le due figlie di Maurizio Gucci contestavano inoltre la decisione della Cassazione italiana di dichiarareirricevibile il loro caso,ritenendo che fosse stata adottata con un “eccessivo formalismo”. La Corte europea, però, ha deciso di non entrare nel merito della vicenda. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Caso Gucci, la Cedu archivia il ricorso delle figlie di Maurizio e Patrizia Reggiani

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