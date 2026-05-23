Allegra Gucci, figlia dell'ex stilista, ha commentato l’accordo raggiunto con la madre, affermando che si è trattato di una situazione simile a un pagamento di riscatto. La dichiarazione segue la decisione della Corte europea dei diritti dell’uomo riguardo a un accordo tra le parti, senza ulteriori dettagli sui contenuti o le motivazioni. La vicenda riguarda la gestione di questioni familiari legate al patrimonio e alla tutela degli interessi dell’erede.

Lo sfogo dell’erede di Maurizio Gucci, Allegra, arriva dopo la decisione della Cedu sull’accordo con la madre per i vitalizi: “Chi ha ucciso ha incassato, chi ha perso il padre ha pagato” In una nota affidata ai social,Allegra Gucci ha commentato con profonda delusionela decisione della Corte europea dei diritti dell’uomo sul ricorso presentatoinsieme alla sorella Alessandra contro lo Stato italiano. Al centro della vicenda c’è il controverso vitalizio che, secondo la legislazione italiana, le due figlie avrebbero dovuto corrispondere proprio alla madre, nonostante fosse stata condannata per aver fatto assassinare il padre. “È stato come pagare un riscatto: chi ha ucciso ha incassato, chi ha perso il padre ha pagato”, ha scritto Allegra Gucci. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Caso Gucci, la figlia Allegra dopo l’accordo con la madre: “È stato come pagare un riscatto”

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