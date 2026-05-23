Allegra Gucci ha pubblicato un messaggio sui social in cui afferma che pagare un riscatto non equivale a ottenere giustizia. La nota fa riferimento a un accordo da 3,9 milioni di euro con la madre, senza fornire ulteriori dettagli. La dichiarazione si inserisce nel contesto di una vicenda legata a questioni familiari e finanziarie, ma non sono stati diffusi altri particolari sui motivi o sulle modalità dell’accordo.

" Pagare un riscatto non è avere avuto giustizia". Sono parole impegnative, quelle affidate a una lunga nota sui social da Allegra Gucci, figlia dell'imprenditore Maurizio Gucci ucciso a Milano nel 1995. "Chi ha ucciso ha incassato, chi ha perso il padre ha pagato". Il riferimento amaro è all'accordo stragiudiziale raggiunto insieme alla sorella Alessandra con la madre Patrizia Reggiani, dopo il divorzio con il padre e prima che la donna fosse condannata per essere stata la mandante dell'omicidio del marito, da 3,9 milioni di euro. La Cedu non ha dato corso al procedimento in quanto, come è stato riferito, non c'è più la materia del contendere, ovvero è privo dell'oggetto. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Allegra Gucci e l'accordo da 3,9 milioni con la madre: "Pagare un riscatto non è avere giustizia"

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The Gucci Family: When $3 Billion Turns Your Ex-Wife Into A Killer

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