Un'automobile BMW è stata collegata a un caso di reclutamento di mercenari stranieri, secondo quanto denunciato da Dolci. Le forze dell'ordine hanno escluso un collegamento tra il veicolo e l'atto di profanazione avvenuto nella stessa zona. Dolci ha anche segnalato intrusioni sospette nelle proprietà vicine, senza però ricevere conferme ufficiali di un collegamento diretto tra queste attività e il veicolo. La questione rimane aperta, con indagini ancora in corso.

?? Punti chiave Chi guida la BMW legata al reclutamento di mercenari stranieri? Perché i carabinieri escludono il nesso tra l'auto e la profanazione? Come può Dolci aver saputo della violenza prima dei media? Dove sono nascosti i resti di Pamela tra le grotte della valle??? In Breve BMW scura con conducente con precedenti per reclutamento foreign fighters segnalata il 22 marzo. Dolci sostiene di aver appreso la profanazione il 26 marzo da Mimì, ex sindaca. Soccorso alpino ispeziona circa tre . 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Caso Genini: Dolci denuncia intrusioni e un’auto con sospetti legami

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