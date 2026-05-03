Caso Genini Gualtiero Nicolini Scarpetta Rossa | Ho consegnato le mie chat con Dolci ai carabinieri

Gualtiero Nicolini, responsabile di Scarpetta Rossa, è stato ascoltato ieri dai carabinieri di Bergamo nell’ambito del caso Genini. Nicolini si è definito come persona informata sui fatti, riferendo di aver consegnato le sue chat con Francesco Dolci ai militari. La conversazione riguarda il periodo successivo al femminicidio e il suo rapporto con Dolci, con cui era entrato in contatto pochi giorni prima dell’evento.

Gualtiero Nicolini, responsabile di Scarpetta Rossa, è stato ascoltato ieri dai carabinieri di Bergamo, sul caso Genini, come persona informata sui fatti in quanto in contatto con Francesco Dolci da pochi giorni dopo il femminicidio. "Mi ha chiamato 45 volte al giorno, quasi tutti in giorni. Tranne il 18-19 marzo".🔗 Leggi su Fanpage.it

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