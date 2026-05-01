Garlasco la reazione di Alberto Stasi e di sua madre alle nuove accuse contro Sempio | rivelazioni dei legali

A Garlasco, sono state rese note le reazioni di Alberto Stasi e di sua madre in risposta alle nuove accuse rivolte a Sempio nel procedimento per il delitto. I legali hanno comunicato le loro posizioni dopo che il capo d'incolpazione nei confronti di Sempio è stato modificato. Le dichiarazioni pubbliche sono arrivate a seguito delle ultime evoluzioni dell'inchiesta giudiziaria.

I pm di Pavia hanno cambiato il capo d’incolpazione: ora Andrea Sempio, per il delitto di Garlasco, è accusato di omicidio volontario aggravato da futili motivi e crudeltà, ipotizzando che all’origine dell’uccisione di Chiara Poggi ci sia stato un rifiuto sessuale e che il 38enne abbia agito da solo. Uno scenario che, automaticamente, teorizza che Alberto Stasi, condannato in via definitiva, non fosse sul luogo del crimine. L’avvocata di quest’ultimo, Giada Bocellari, ha riferito la reazione avuta dal suo cliente quando ha appreso gli sviluppi delle indagini in corso. Garlasco, nuovo capo d'incolpazione per Sempio: la reazione di...🔗 Leggi su Virgilio.it

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"Prendiamo questa notizia con grande soddisfazione perché sono tantissimi anni che noi sappiamo che Alberto Stasi è innocente ed estraneo ai fatti per i quali è stato condannato e per i quali sta ancora scontando la sua pena". Lo afferma l'avvocata Giad x.com