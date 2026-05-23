La Francia ha vietato l’ingresso in territorio francese al ministro israeliano della Sicurezza nazionale, Itamar Ben Gvir. La decisione è stata comunicata dal ministro degli Esteri francese, Jean-Noël Barrot, in risposta alle polemiche legate al suo ruolo e alle recenti tensioni internazionali. Nessun dettaglio è stato fornito su eventuali motivazioni aggiuntive o sul procedimento adottato. La misura arriva in un momento di forte discussione tra le parti coinvolte.

Non si placano le polemiche sul ministro israeliano Itamar Ben Gvir. Il ministro degli Esteri francese Jean-Noël Barrot ha annunciato di aver disposto il divieto di ingresso in Francia per il titolare della Sicurezza nazionale di Tel Aviv. La decisione è legata alle sue "riprovevoli azioni nei confronti di cittadini francesi ed europei che si trovavano a bordo della Global Sumud Flotilla", riprese in un video diffuso dallo stesso Ben Gvir e seguito da numerose reazioni internazionali. In un messaggio pubblico, Barrot ha precisato che la Francia "disapprova l’iniziativa di questa Flotilla, che non produce alcun effetto utile e sovraccarica i servizi diplomatici e consolari". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Caso Flotilla, la Francia chiude le porte a Ben Gvir

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