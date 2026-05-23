Casa Bianca e Barilla | l’IA crea fusilli USA per il nuovo scalo

Notizia in breve

La Casa Bianca ha utilizzato un algoritmo di intelligenza artificiale per creare un fusillo ispirato alla pasta Barilla, in occasione di un evento legato allo scalo commerciale negli Stati Uniti. L'iniziativa mira a rappresentare un simbolo italiano adattato al contesto americano, utilizzando l’IA per sviluppare un prodotto che unisce le due culture. La scelta di usare un algoritmo evidenzia come la tecnologia venga impiegata per creare connessioni tra tradizione e innovazione in ambiti culturali e commerciali.