Il volto di Val Kilmer, riprodotto integralmente attraverso algoritmi di intelligenza artificiale, appare nei nuovi filmati di As Deep as the Grave, segnando un punto di svolta nel modo in cui la tecnologia gestisce l’eredità artistica dei performer scomparsi. L’attore, deceduto nel 2025, interpreta nel lungometraggio il ruolo di Padre Fintan, un personaggio che fonde la figura di un prete cattolico con quella di uno spiritualista nativo americano. La produzione è riuscita a inserire l’interprete per oltre sessanta minuti di pellicola, nonostante la sua malattia non gli avesse permesso di partecipare alle riprese fisiche. L’accordo tra la produzione e la famiglia Kilmer.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Val Kilmer rivive sullo schermo: l’IA crea il suo nuovo ruolo

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