Un tennista ha dichiarato di aver battuto sia Sinner che Alcaraz, entrambi molto giovani all’epoca delle vittorie. Attualmente si dedica all’allenamento e alla bicicletta. A luglio è previsto l’arrivo di un figlio.

Salvatore ‘Sabbo’ Caruso, l’ultimo italiano che ha battuto Sinner. “Venti agosto 2020, qualificazioni di Cincinnati, primo torneo dopo lo stop per il Covid. Si giocava a Flushing Meadows, New York, stessi campi dello Us Open. Perdo il primo 7-5, poi rimonto e chiudo 6-2 al terzo”. Game, set and match Caruso da Avola, provincia di Siracusa. Da allora, Jannik è diventato la cryptonite dei colleghi italiani: 19 derby vinti di fila, l’ultimo contro Pellegrino agli ottavi di Roma. “Ogni volta che gioca contro un italiano, tifo fortissimo per Jan”, ammette col sorriso ‘Sabbo’, classe ’92, best ranking n.76 e ritiratosi giusto un anno fa. E dai, voi non fareste lo stesso? Quando ha saputo del suo record? “Me l’hanno detto durante un Challenger a Todi nel 2023. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Caruso: "Ho battuto sia Sinner che Alcaraz, ora alleno e vado in bici. E a luglio diventerò papà"

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