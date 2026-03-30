Jannik Sinner ha vinto il suo match al Miami Open presented by Itau, battendo in due set il tennista che rappresenta la Repubblica Ceca. La partita si è conclusa nonostante la pioggia, e questa vittoria segue il successo ottenuto a Indian Wells, contribuendo a rafforzare la sua posizione nel circuito. Con questa doppietta, Sinner si avvicina ulteriormente a un possibile confronto con il favorito del torneo.

MIAMI (USA) – Batte anche la pioggia, Jannik Sinner, ed è sempre più nella leggenda del tennis mondiale. Al Miami Open presented by Itau, il n.2 al mondo (ora vicino a scavalcare Alcaraz) ha battuto in finale Jiri Lehecka (n.22) col punteggio finale di 6-4, 6-4, completando così il ‘Sunshine Double’, ovvero la doppietta nei Masters 1000 di Indian Wells e Miami. Una finale, quella di oggi, 30 marzo 2026 in Italia, piena notte in Italia, condizionata da un pausa di più di un’ora dovuta all’arrivo della pioggia nel primo game del secondo set. Nella storia del tennis maschile, Sinner è l’ottavo a farcela, ma è il primo a completare l’opera senza perdere alcun set nel percorso. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Sinner trionfa a Miami, doppietta dopo Indian Wells: battuto Lehecka in due set. Ora Alcaraz è più vicino

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