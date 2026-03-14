Monaco | Non penso che Alcaraz sia inaffrontabile Sinner è più schematico

Si alza il sipario sulle semifinali del Masters 1000 di Indian Wells, con i match tra Sinner e Zverev da un lato e Alcaraz e Medvedev dall’altro. Il torneo si svolge nel complesso chiamato “Tennis Paradise” e vede in campo alcuni dei più forti giocatori del circuito. Monaco ha commentato le potenzialità di Alcaraz, affermando di non considerarlo inavvicinabile, mentre ha descritto Sinner come più schematico.