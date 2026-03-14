Monaco | Non penso che Alcaraz sia inaffrontabile Sinner è più schematico
Si alza il sipario sulle semifinali del Masters 1000 di Indian Wells, con i match tra Sinner e Zverev da un lato e Alcaraz e Medvedev dall’altro. Il torneo si svolge nel complesso chiamato “Tennis Paradise” e vede in campo alcuni dei più forti giocatori del circuito. Monaco ha commentato le potenzialità di Alcaraz, affermando di non considerarlo inavvicinabile, mentre ha descritto Sinner come più schematico.
Si alza il sipario sulle semifinali del Masters 1000 di Indian Wells (California, Stati Uniti). Il cosiddetto “Tennis Paradise” si prepara per i match Sinner-Zverev e Alcaraz-Medvedev per capire chi raggiungerà l’atto conclusivo del torneo statunitense. Di questo e molto altro si è parlato nell’ultima puntata di Tennismania, in onda sul canale Youtube di OA Sport. Guido Monaco, commentatore tecnico di Eurosport, parte nella sua analisi dal torneo femminile: “ Swiatek? Penso sia un caso da studiare. Nei primi turni sembra sempre dominante come ai bei tempi, poi quando arriva nei match importanti, dove in teoria dovrebbe avere ancora margine, piazza dei match davvero brutti. 🔗 Leggi su Oasport.it
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