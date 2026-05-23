Carte rubate e soldi prelevati minorenne ritrova i responsabili seguendo le AirPods

Un minorenne ha individuato i responsabili di un furto di carte e denaro seguendo la posizione delle sue AirPods, che erano state rubate. Attivando la funzione di geolocalizzazione in tempo reale, è riuscito a rintracciare due sospettati mentre aspettavano l’autobus. La polizia ha poi fermato i due individui, trovandoli in possesso delle AirPods e di altri oggetti rubati.

Un paio di AirPods rubate, una geolocalizzazione attivata in tempo reale e due sospettati rintracciati mentre aspettavano l’autobus. È da qui che è partita la rapida operazione dei carabinieri di Riva del Garda che ha portato alla denuncia di due stranieri accusati di ricettazione, possesso. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

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